Haberler Gündem AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı?

AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni sınav takvimi paylaşıldı. 2023-2024 eğitim dönemi sınav takvimi ile Bahar ve Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Öğrenciler için "AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 AÖF sınav takvimi tarihleri... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi 2 Ekim itibarıyla başlayacak ve 16 hafta sürecek. Yeni eğitim ve öğretim dönemina artık kısa sayılı günlerin kalmasıyla gözler "AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri 2023-2024 AÖF sınav takviminin paylaşılmasıyla belli oldu. İşte, bu seneki AÖF sınav tarihleri...

2 Şurada Paylaş!







AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.