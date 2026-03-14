        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav tarihleri 2026: AÖF bahar dönemi ara ve dönem sonu sınavları ne zaman?

        AÖF sınav tarihleri 2026: AÖF bahar dönemi ara ve dönem sonu sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim'de okuyan öğrenciler, bahar dönemi sınavlarını tamamlamak için akademik takvimden bilgi almak istiyor. Peki AÖF bahar dönemi ara ve dönem sonu sınavları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Açıköğretim öğrencileri için kritik öneme sahip olan 2026 AÖF bahar dönemi ara ve dönem sonu yaklaşırken, sınav tarihleri ve oturum detayları merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

        AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA VE DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Bahar Dönemi ara sınavı, 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, bu sınav ile dönem içi başarı durumlarını ölçme fırsatı bulacak ve dönem sonu sınavına hazırlık için eksiklerini görme imkânı elde edecek.

        Dönem sonu sınavları 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin tüm derslerdeki başarı durumunu belirleyecek ve dönemi başarıyla tamamlamaları için kritik öneme sahip olacak.

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Bahar Dönemi yaz okuluna katılacak öğrenciler için sınav, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavı, eksik dersi olan veya dönem içinde başarılı olamayan öğrencilerin notlarını yükseltmeleri için fırsat sunacak.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
