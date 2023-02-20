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AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrasında AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. AÖF sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ve nasıl yapılacağı ise binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri ile konuyla ilgili yapılan güncel açıklamalar...

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  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    Türkiye'de 6 Şubat tarihli iki büyük deprem sonrasında eğitime bir süreliğine ara verilirken YÖK, üniversitelerde birçok bölümde uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları yüz yüze mi, nasıl yapılacak? ve 2023 AÖF sınavları ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklamalar...
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; 

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

    Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. 

    AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

    Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi  daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15 - 16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

    Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

    AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.
  • AÖF sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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