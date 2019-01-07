AÖF sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından resmi internet sayfasında erişime açılan AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri öğrencilerin kullanımına sunuldu. AÖF sınav giriş belgesine ulaşmak için haberimizde bulunan adımlara dikkat etmelisiniz...

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav giriş yerleri Açıköğretim sayfasında açılmış bulunmakta. Sınav giriş yerlerinizi öğrenmek için aşağıda bulunan butona tıklayarak, E-posta adresi ve ya TC Kimlik Numaranızı, daha sonra şifrenizi girerek sınav giriş belgenize ulaşabileceksiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlar iki oturum şeklinde uygulanacaktır.

AÖF SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

AÖF sınavına girecek öğrenciler aşağıdaki hatırlatmayı iyi okumaları önemle rica olunur.

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz.

Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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