AÖF sınav yerleri sorgulama 2023: AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerleri sorgulama 2023: AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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AÖF güz dönemi ara sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...