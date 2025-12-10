Habertürk
        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 6-7 Aralık AÖF sonuçları nasıl sorgulanır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihinde tamamlandı. Açıktan üniversiteyi bitirmek isteyenler AÖF sonuçlarınsa gözlerini çevirdi. AÖF ara sınavında, adaylara her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre verildi. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 17:46 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:49
        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 6-7 Aralık tarihlerinde sınavlara girdi. Sınavların ardından gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

        AÖF güz dönemi sınavı 6-7 Aralık’ta gerçekleşti. AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

        Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

