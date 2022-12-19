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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı

AÖF vize sonuçları için geri sayım devam ediyor. 10 - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

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  • AÖF SONUÇLARI SORGULA | 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, güz dönemi vize sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

    AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Binlerce öğrencinin gündeminde yer alan AÖF sınavı sorularının yayımlanmasıyla sonuçların açıklanması heyecan içinde bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası ve konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • AÖF SONUÇLARI SORGULA | 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, güz dönemi vize sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

    AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülen AÖF sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF SONUÇLARI SORGULA | 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, güz dönemi vize sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları: 10 - 11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları: 21 - 22 Ocak 2023
  • AÖF SONUÇLARI SORGULA | 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, güz dönemi vize sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

    Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

    Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.
  • AÖF SONUÇLARI SORGULA | 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, güz dönemi vize sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

    Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.

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