Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
|YAZ OKULU
|01-04 Temmuz 2021
|Kayıt Yenileme
|05 Temmuz 2021
|Derslerin Başlangıcı
|15 Temmuz 2021
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
|19‒23 Temmuz 2021
|Kurban Bayramı Tatili
|20 Ağustos 2021
|Derslerin Bitimi
|23-27 Ağustos 2021
|Yaz Okulu Sonu Sınavları
|31 Ağustos 2021
|Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|06-08 Eylül 2021
|Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
|09 Eylül 2021
|Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|13 Eylül 2021
|Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
|15 Eylül 2021
|Tek Ders Sınavı
|17 Eylül 2021
|Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|TELAFİ
|15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
|19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
|20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
|21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
|22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
|23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
|EK SINAVLAR
|20 Eylül - 02 Ekim 2021
|Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar
|NOTLAR:
* Öğrencilerin sınavlarının çakışmasını engellemek için Ara Sınavları ve Dönem Sonu sınavlarının ders programında belirtilen gün ve saatte yapılması önem arz etmektedir.
** Yaz Okulu Ara Sınav Takvimi, birimler tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulacaktır.
AÖF TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.
TEK DERS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.
Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.
Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.
AÖF TEK DERS SINAVI 2021 NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.
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