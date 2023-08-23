2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşti. 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılım gösterdi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara giren AÖF öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.