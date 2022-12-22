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AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları ne zaman açıklanır?

9 Aralık tarihi itibarıyla başlayan Açıköğretim Lisesi sınavları 20 Aralık tarihinde sona erdi. Sınava katılım gösteren Açık Lise öğrencileri gözünü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Türkiye genelinde AÖL sınavlarına kayıt yaptıran 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini katılım sağladı. İşte merakla beklenen 2022 AÖL 1. dönem sınavlarının açıklanacağı tarih...

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  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL sınavları 20 Aralık tarihinde son buldu. Çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sona ermesinin ardından, sınav sonuçlarını beklemeye başlayan AÖL öğrencileri, sınav sonuçları için MEB'den gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Peki, "2022 AÖL sınavları ne zaman açıklanır?" İşte AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi...
  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    AÖL SINAVLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    MEB tarafından 1. dönem açık lise sınavları 9 Aralık'ta başladı ve sınavlar için son gün de 20 Aralık olarak belirlendi.
  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    1. DÖNEM AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınavlarda kopya girişimi direkt olarak tespit ediliyor. Bu durumda adayın sınavı da geçersiz sayılıyor.
  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı iptal edildi. Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. 
  • AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi! 2022 AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.

    Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

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