Açıköğretim Lisesi 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Kayıt yaptırmak ve sınavlara katılım göstermek isteyen öğrenciler için söz konusu duruma dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...