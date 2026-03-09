AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2026 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarının giriş belgeleri bugün 9 Mart itibarıyla yayınlandı. Açık Öğretim ortaokulu, lisesi, imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine okuyan öğrencilerinin, sınav giriş belgelerini alarak sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır, yazılı sınavlar ne zaman? İşte tüm detaylar...
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlecek sınav, 3 oturum halinde gerçekleşecek. Adayların sınava girereken sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Bu kapsamda "AÖL 2. dönem yazılı sınavı giril belgesi nereden, nasıl alınır, sınav tarihleri ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavı giriş belgeleri 9 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açıldı.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adreslerine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini sistem üzerinden alabiliyor.
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınav oturumları:
1. Oturum, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da,
2. Oturum, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum, 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan =(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.