        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınavları açıklanma tarihi

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sınav sonucu nereden öğrenilir?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Sınava katılan binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Açık Öğretim Kurumları kapsamında gerçekleştirilen 2. dönem yazılı sınavlar, 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. Üç oturum halinde yapılan sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre tanındı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, şimdi gözler sınav sonuçlarına döndü. Bu kapsamda “AÖL 2. dönem sınavı cevap anahtarına nereden bakılır, sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Ardından AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları ise 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

        AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle zayıflama iğneleri daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
