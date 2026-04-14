AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sınav sonucu nereden öğrenilir?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Sınava katılan binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Ardından AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları ise 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.