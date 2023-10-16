AÖL ek sınav sonuçları sorgulama: 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasının ardından MEB tarafından yapılacak 'Son dakika AÖL ek sınav sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor. İşte, "2023 Açık Lise (AÖL) ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları ile ilgili bilgiler...
Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7 Ekim itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sorgulama yapabilecekler. Peki, 2023 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına dair bilgiler...
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.