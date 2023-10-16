Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7 Ekim itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sorgulama yapabilecekler. Peki, 2023 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına dair bilgiler...

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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.