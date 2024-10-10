AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihleri duyuruldu. Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilirler. Peki AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?
MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav tarihleri açıklandı. 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrencilere yönelik ek sınavlar, 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?İşte, MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası
AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı.
Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.