Açık Lise kayıt tarihleri bir kez daha gündemdeki yerini aldı. 2022 - 2023 dönemi Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrenciler ve öğrenci olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? MEB 2022 - 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte AÖL kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...