AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! 2023 MEB Açık lise yeni dönem kayıtları ne zaman?
Açık lise AÖL yeni dönem kayıt tarihleri, eğitim hayatına açıktan devam etmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından gözler açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. İşte 2023-2024 Açık lise yeni dönem kayıt tarihlerine ilişkin detaylar...
Açık öğretim lisesi (AÖL) 2023-2024 yeni dönem kayıt tarihleri araştırmaları hız kazandı. 9 Ağustos'ta tamamlanan açık lise sınavlarının ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçları da adayların erişimine açıldı. 2023-2024 ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihine kısa bir süre kala gözler "Açık lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. Açık öğretim lise AÖL kayıtları tarihleri için MEB tarafından açıklanacak olan takvim bekleniyor. İşte 2023-2024 AÖL yeni kayıt tarihine ilişkin merak edilenler...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.