AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak olup AÖL sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Açık lise sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınava katılım gösteremeyecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
AÖL sınav giriş yerleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Aralık ayında gerçekleşecek olan AÖL sınavları giriş belgesinin 15 Aralık tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri/giriş belgesi nasıl sorgulanır?
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
1.Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.
2.Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.
3.Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.