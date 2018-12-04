AÖL güz dönemi ilk sınavlar 08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde uygulanacak. AÖL öğrencileri sınav giriş belgelerini merak ediyorlar. MEB'den AÖL sınavı öncesi yedek salon duyurusu geldi. AÖL sınav giriş yerleri bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

MEB'DEN YEDEK SALON DUYURUSU

08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına yedek salonda girme talepleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri (Sağlık Kurulu Raporu, Zorunlu İkamet Değişikliği, Askere Alınma/Terhis, Tutuklu/Hükümlü, Ders Değişikliği) uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 20 Kasım - 5 Aralık 2018 tarihleri arasında MEBBİS Sınav Bina Bilgileri Modülü bölümünde İl/İlçe işlemleri menüsü altında ''Yedek Salon Aday İşlemleri'' menüsünden yapılacaktır.

Açık Öğretim Kurumları Sınavları ile birlikte 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT Sınavına da katılacak olan öğrencilerden, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Tespit Sınavı sınav ili ile Açık Öğretim Kurumları Sınavına gireceği sınav ili farklı olan öğrenciler için Açık Öğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum için ek yedek salonlar belirlenmiştir. KPSS DHBT Sınavına girecek öğrencilerden Açık Öğretim Kurumları Sınavının tüm oturumlarına KPSS DHBT Sınavına gireceği ilde katılmak isteyen öğrencilerin ise 28 Kasım 2018 tarihine kadar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak, yedek kontenjanı dâhilinde Mebbis Yedek Salon İşlemleri modülünden "DHBT Sınavı" mazeretini seçerek kaydedilmesi gerekmektedir.

Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.

Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

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