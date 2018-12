Merakla beklenen 2018/1 AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL tarafından yapılan açıklamada:

"Açık Öğretim Liseleri 2018-1 sınav sonuçları açıklanmış olup mezuniyet işlemleri tamamlanmıştır. Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencilerimiz halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden, Mesleki Açık öğretim lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi mezunu öğrencilerimiz ise bağlı bulunduğu yüz yüze eğitim kurumlarından müracaat ederek Çıkma (Geçici Mezuniyet) Belgelerini alabilirler." denildi.

NOT: 2018-1 dönemi diplomaları daha sonra düzenlenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAYIN

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarınızı http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme girerek kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıkan sonra sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ



Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ

AÖL 2018-2019 İŞ TAKVİMİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ S.N. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİHLER 1 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 2 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 3 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 05 Aralık 2018 4 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08 Aralık 2018 Cumartesi 09 Aralık 2018 Pazar 5 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 6 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 7 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 10 Şubat 2019 8 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 9 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 09 Ocak 2019 10 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019 11 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Nisan 2019 12 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Nisan 2019 Cumartesi 07 Nisan 2019 Pazar 13 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 30 Nisan 2019 14 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 02/05/2019 - 14/05/2019 15 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 02 Mayıs 2019 16 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019 17 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Temmuz 2019 18 III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07 Temmuz 2019 Pazar 19 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 01 Ağustos 2019 20 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019 23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019 24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019 25 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 07 Aralık 2019 Cumartesi 08 Aralık 2019 Pazar



NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

