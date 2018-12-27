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Merakla beklenen 2018/1 AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL tarafından yapılan açıklamada:
"Açık Öğretim Liseleri 2018-1 sınav sonuçları açıklanmış olup mezuniyet işlemleri tamamlanmıştır. Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencilerimiz halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden, Mesleki Açık öğretim lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi mezunu öğrencilerimiz ise bağlı bulunduğu yüz yüze eğitim kurumlarından müracaat ederek Çıkma (Geçici Mezuniyet) Belgelerini alabilirler." denildi.
NOT: 2018-1 dönemi diplomaları daha sonra düzenlenecektir.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAYIN
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçlarınızı http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme girerek kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıkan sonra sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
AÖL SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.
İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,
1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya
2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya
3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat
Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.
Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.
Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA
Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ
Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ
AÖL 2018-2019 İŞ TAKVİMİ
|AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|2
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|4
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|08 Aralık 2018 Cumartesi
|09 Aralık 2018 Pazar
|5
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|6
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|7
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|8
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|9
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|10
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|11
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|12
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Nisan 2019 Cumartesi
|07 Nisan 2019 Pazar
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|14
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|15
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|16
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|17
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|18
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Temmuz 2019 Cumartesi
|07 Temmuz 2019 Pazar
|19
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|20
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|21
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|22
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|23
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|24
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|25
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|07 Aralık 2019 Cumartesi
|08 Aralık 2019 Pazar
NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
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