AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen sınav, üç oturum halinde gerçekleşti. Şimdi ise AÖL sınavına katılım sağlayan öğrencilerin gözü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI TAMAMLANDI
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, Açık Öğretim liseleri sınavları ise 3 oturum halinde gerçekleştirildi.
AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak.
Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
