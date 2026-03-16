        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi: 2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen sınav, üç oturum halinde gerçekleşti. Şimdi ise AÖL sınavına katılım sağlayan öğrencilerin gözü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 16.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Açık Öğretim Kurumları 2. dönem yazılı sınavları hafta sonu tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sınav, üç ayrı oturum halinde yapıldı. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanındı. Sınav sürecinin ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda "2025-2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları erişime açıldı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI TAMAMLANDI

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, Açık Öğretim liseleri sınavları ise 3 oturum halinde gerçekleştirildi.

        AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak.

        Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebilecek.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

        AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı