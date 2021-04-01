Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından açık lise öğrencileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı.

AÖL SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL’DEN SINAV AÇIKLAMASI

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.”

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.