AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 3 oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 Çarşamba günü açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.