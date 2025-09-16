AÖL sınav tarihi 2025 2026: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.