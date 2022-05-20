2021-2022 Eğitim yılları arasında 1. ve 2. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları tamamlandı. 3. dönem sınav tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın hangi ayda yapılacağını açıkladı. İşte, MEB duyurusu ile AÖL sınav tarihleri ve konuya ilişkin detaylar...