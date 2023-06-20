Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini 16 Mayıs ile 23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştiren öğrenciler "Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav tarihlerine ilişkin merak edilenler...