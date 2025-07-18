AÖL sınav tarihleri 2025: AÖL 3.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Yapılan duyuruya göre;

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan duyuruya göre; Sınav soruları ve cevapları 23 Temmuz'da; Açık Öğretim sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.