        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri: MEB Açık Lise AÖL 2.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri: MEB Açık Lise AÖL 2.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınavlarına hazırlanan adaylar 2.dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları yüz yüze yapılacak. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Giriş: 07.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        AÖL sınav tarihleri beli oldu. Mart ayında yapılacak sınavlardan önce adayların AÖL sınav giriş belgesine erişmesi gerekecek. Peki AÖL sınavları ne zaman ve giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da

        2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te,

        3.Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"

        internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

