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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda.