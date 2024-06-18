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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Açıköğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:09
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        AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek. İşte, MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi hakkında bilgiler

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024

        • Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

        Öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırabilecektir.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

        https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

        https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

        Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

        Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

        Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

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