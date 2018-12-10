AÖL vize sınavının ardından gözler soru ve cevaplarına çevrildi. Açıköğretim Lisesi adayları 8-9 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde AÖL sınavına girdiler. İlk oturum Cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum ise saat 14.00'da gerçekleşti. 3. oturum ise Pazar günü 14.30'da gerçekleşti.

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL sınavı soru ve cevapları heniz yayımlanmadı. MEB tarafından resmi tarih verilmedi. MEb tarafından duyuru yayınlanırsa bu sayfadan ulaşabileceksiniz.

AÖL sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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