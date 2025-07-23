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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF EKRANI | MEB ile 2025 Açık Lise 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

        AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı! MEB 3. Dönem AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 PDF görüntüleme ekranı

        AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı için araştırmalar hız kazandı. 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarında adaylara her dersten 10'ar soru soruldu. Her bir oturum için ise 100 dakika cevaplama süresi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda AÖL sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki, 3. Dönem AÖL soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarı görüntüleme PDF ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:04
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        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde uygulanan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için AÖL soruları ve cevapları için gelecek açıklamayı bekliyordu. MEB son dakika duyurusu ile AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki, 3. Dönem AÖL soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarı görüntüleme 2025 PDF ekranı...

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        3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.

        MEB duyurusu doğrultusunda 3. dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.

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        AÖL 3. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        AÖL 3. dönem soruları ve cevapları, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adresleri üzerinden görüntülenebilecek.

        Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

        1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız

        2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız

        3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız

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        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

        Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

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        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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