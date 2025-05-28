Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

Ameliyat Sonrası İlk Günler Nasıl Beslenilmeli

Ameliyatın ardından ilk 12 ila 24 saat genellikle ağızdan hiçbir şey verilmez bu süreçte damar yoluyla sıvı desteği sağlanır Hasta gaz çıkardıktan sonra sıvı gıdalarla beslenmeye başlanabilir

Berrak sıvılar: Su et veya tavuk suyu sebze suyu şekersiz komposto suyu

Bitki çayları: Rezene papatya gibi gaz yapmayan ve rahatlatıcı etkili çaylar tercih edilir

Jelatinli tatlılar veya nişastalı sulu muhallebi küçük miktarlarda verilebilir

Bu dönemde amaç bağırsakları yormadan mideyi alıştırmak ve sıvı dengesini korumaktır

Yumuşak Gıdalara Geçiş Dönemi

İkinci veya üçüncü gün itibarıyla sıvı gıdaları tolere eden hastalar yumuşak kıvamlı hafif gıdalara geçebilir bu geçiş aşamasında düşük lifli ve az yağlı gıdalar tercih edilmelidir

Süt ve yoğurt gibi fermente süt ürünleri

İyi haşlanmış patates pirinç makarna

Sade yağsız sebze çorbaları

Muz armut elma gibi yumuşak ve lif oranı düşük meyveler Haşlanmış yumurta veya omlet Bu aşamada yağlı ağır kızartılmış ve gaz yapan besinlerden kesinlikle kaçınılmalıdır Katı Gıdalara Geçiş ve Normal Beslenmeye Dönüş Ameliyattan sonraki 1 hafta içinde hasta kendini iyi hissediyor ve sindirim sistemi düzgün çalışıyorsa yavaş yavaş katı gıdalara geçiş yapılabilir Izgara veya haşlanmış tavuk hindi balık Buharda pişmiş sebzeler Tam tahıllı ekmekler küçük porsiyonlarla Çorba ve sebze yemeklerine yavaş yavaş bakliyat eklenebilir Günde 3 ana 2 ara öğün şeklinde düzenli ve az porsiyonlu beslenme önerilir Katı gıdalara geçerken ani değişikliklerden kaçınılmalı her yeni besin yavaş yavaş ve küçük miktarlarda denenmelidir Uzak Durulması Gereken Gıdalar Apandisit ameliyatı sonrası bazı gıdalar sindirim sistemini zorlayarak iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir Bu nedenle aşağıdaki yiyeceklerden uzak durulması gerekir Kızartmalar ve ağır yağlı yemekler