Apartman görevlisi asgari ücreti, 2023 yılında asgari ücrete uygulanak zam oranının netleşmesiyle birlikte gündeme geldi. Asgari ücrete Temmuz ayından itibaren yüzde 54 oranın zam gelirken gözler Apartman görevlisi asgari ücreti araştırmaları da gündeme geldi. İşte, "2023 Apartman görevlisi asgari ücreti zammı kaç TL oldu, işverene maliyeti ne kadar?" sorusunun yanıtı...