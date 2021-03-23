"AppGallery ile Hep Kazan Mart Kampanyası" başladı

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Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen uygulama mağazası AppGallery, 28 Mart’a kadar tüm katılımcılara mobil internet paketleri ve yeni hediyeler dağıtıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 28 Mart’a kadar sürecek AppGallery kampanya fırsatlarından yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery ile Hep Kazan Mart Kampanyası" için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde Şanslı Çarkı çevirmek için 1 hak kazanılabilecek.

Şanslı Çarkı çeviren kullanıcılar, çarktaki hediyelerden birini kazanıyorlar. Şanslı Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında tüm operatörlerde geçerli haftalık 2 GB internet paketi, günlük 1 GB internet paketi, günlük 500 MB internet paketi, 3 aylık BluTV üyeliği, 30 TL değerinde Gittigidiyor indirim kuponu, 30 TL değerinde BiTaksi kuponu, 30 TL değerinde Lufian kuponu ve 100TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki bulunuyor.

Bu hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak, özel çekilişe katılma hakkı kazanıyorlar. 10 uygulama indirip toplam 10 çekiliş hakkı kazanan kullanıcılar, özel çekilişe katılarak 1 adet Huawei Mate 40 Pro, 5 adet Huawei MateBook 14 ve 10 adet Huawei Watch GT 2’den birinin sahibi olabiliyorlar.

Açıklamaya göre ayrıca, arkadaşlarını kampanyaya katılmaya davet eden kullanıcılar günlük 500 MB’lık tüm operatörlerde geçerli mobil internet veri paketi kazanacaklar. Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcılar isterlerse Huawei’nin Petal Search uygulamasını indirip, tüm kaynaklardan aynı anda uygulama araması da yapabiliyorlar.