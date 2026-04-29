App Store’a 12 ay taahhütlü abonelik sistemi geliyor!
Apple, App Store için kullanıcı deneyimini ve geliştirici gelir modellerini değiştirecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Platformda 12 ay taahhütlü abonelik sisteminin devreye alınacağına yönelik gelişmeler teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırdı. Uzun vadeli abonelik modeliyle birlikte hem kullanıcılar hem de uygulama geliştiricileri için farklı avantajların sunulması beklenirken, sistemin detayları merak konusu oldu. Peki App Store'da 12 ay taahhütlü abonelik nasıl işleyecek? İşte öne çıkan bilgiler…
Apple, dijital abonelik modelinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. App Store üzerinden sunulacak 12 ay taahhütlü abonelik sistemiyle birlikte kullanıcıların daha uzun süreli planlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamanın hem fiyatlandırma politikalarını hem de abonelik alışkanlıklarını etkilemesi beklenirken, detaylar teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor. Peki App Store’da taahhütlü abonelik sistemi nasıl olacak ve kullanıcıları neler bekliyor? İşte merak edilenler…
12 AY TAAHHÜTLÜ ABONELİK SEÇENEĞİ
App Store’da hayata geçirilmesi planlanan 12 ay taahhütlü abonelik modeli, kullanıcıların daha uygun fiyatlı yıllık planlardan aylık ödeme ile yararlanmasına imkan tanıyacak. Genellikle tek seferde daha avantajlı olan yıllık paketler, bu sistemle birlikte küçük taksitler halinde ödenebilecek ve böylece kullanıcılar bütçelerini zorlamadan aboneliklerini sürdürebilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte abonelikler istenildiği zaman iptal edilebilecek. Apple, kullanıcıların taahhüt süresi boyunca kaç ödeme yaptığını ve kalan taksit sayısını kolayca görüntüleyebileceğini belirtirken, yenileme öncesinde e-posta ve anlık bildirimlerle hatırlatma yapılacağını da vurguluyor.
İOS 26.5 GÜNCELLEMESİYLE SUNULACAK
Apple tarafından sunulan yeni sistemle birlikte geliştiriciler, taahhütlü abonelik modelini bugünden itibaren App Store Connect üzerinden oluşturup Xcode aracılığıyla test edebilecek. 12 ay taahhütlü aylık abonelik seçeneğinin ise Mayıs ayında yayınlanması beklenen iOS 26.5 güncellemesiyle kullanıcılarla buluşması planlanıyor.