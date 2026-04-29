12 AY TAAHHÜTLÜ ABONELİK SEÇENEĞİ

App Store’da hayata geçirilmesi planlanan 12 ay taahhütlü abonelik modeli, kullanıcıların daha uygun fiyatlı yıllık planlardan aylık ödeme ile yararlanmasına imkan tanıyacak. Genellikle tek seferde daha avantajlı olan yıllık paketler, bu sistemle birlikte küçük taksitler halinde ödenebilecek ve böylece kullanıcılar bütçelerini zorlamadan aboneliklerini sürdürebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte abonelikler istenildiği zaman iptal edilebilecek. Apple, kullanıcıların taahhüt süresi boyunca kaç ödeme yaptığını ve kalan taksit sayısını kolayca görüntüleyebileceğini belirtirken, yenileme öncesinde e-posta ve anlık bildirimlerle hatırlatma yapılacağını da vurguluyor.