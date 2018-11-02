iPhone satışları beklentilerin altında kalan Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan pazarlarda işlerin yolunda olmadığını söyledi.
Apple’ın 29 Eylül’de sona eren finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı toplantısında analistlerin sorularını yanıtlayan Cook, “Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan pazarlarda satış baskısı yaşıyoruz” dedi.
Bank of America Merrill Lynch’in analistinin Apple’ın gelişmekte olan performansıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cook, “Bu ülkelerde son dönemde para birimleri zayıfladı. Bu durum, fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu pazarlarda öngördüğümüz şekilde büyüyemiyoruz” diye cevap verdi.
Gelişmekte olan pazarların her birinin farklı sorunları bulunduğuna ve bunları tespit edip, üzerinde çalışmak gerektiğine değinen Tim Cook, gelişmekte olan pazarlardan elde ettikleri gelirde çift haneli büyüme hedeflediklerini ancak şirket olarak yıl sonu satış hedeflerini tutturamayacaklarını ifade etti.
Apple’ın Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) Luca Maestri ise koşulların zorlu olması karşın Mac satışlarında haziran ayında biten çeyrekte birçok gelişmekte olan piyasada çift haneli rakamlara dayandıklarını belirterek, “Sözkonusu dönemde Hindistan, Türkiye, Şili ve Orta ve Doğu Avrupa'daki Mac satışlarında rekor kırdık” dedi.
İKİ ZAM BİR İNDİRİM YAPTI
Hatırlanacağı üzere yaz aylarında başlayan dolar kurundaki yükselişin etkisiyle Apple art arda iki kez Türkiye’deki ürünlerine zam yapmıştı. Apple, yeni iPhone ürünlerinin tanıtılması ve son dönemde dolar kurunda yaşanan kısmi gerilemenin ardından, bu hafta başında Türkiye’deki iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere tüm ürün ve akseuarlarında rotalama yüzde 10’luk indirime gitmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.