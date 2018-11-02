iPhone satışları beklentilerin altında kalan Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan pazarlarda işlerin yolunda olmadığını söyledi.

Apple’ın 29 Eylül’de sona eren finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı toplantısında analistlerin sorularını yanıtlayan Cook, “Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan pazarlarda satış baskısı yaşıyoruz” dedi.

Bank of America Merrill Lynch’in analistinin Apple’ın gelişmekte olan performansıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cook, “Bu ülkelerde son dönemde para birimleri zayıfladı. Bu durum, fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu pazarlarda öngördüğümüz şekilde büyüyemiyoruz” diye cevap verdi.

Gelişmekte olan pazarların her birinin farklı sorunları bulunduğuna ve bunları tespit edip, üzerinde çalışmak gerektiğine değinen Tim Cook, gelişmekte olan pazarlardan elde ettikleri gelirde çift haneli büyüme hedeflediklerini ancak şirket olarak yıl sonu satış hedeflerini tutturamayacaklarını ifade etti.

Apple’ın Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) Luca Maestri ise koşulların zorlu olması karşın Mac satışlarında haziran ayında biten çeyrekte birçok gelişmekte olan piyasada çift haneli rakamlara dayandıklarını belirterek, “Sözkonusu dönemde Hindistan, Türkiye, Şili ve Orta ve Doğu Avrupa'daki Mac satışlarında rekor kırdık” dedi.

İKİ ZAM BİR İNDİRİM YAPTI

Hatırlanacağı üzere yaz aylarında başlayan dolar kurundaki yükselişin etkisiyle Apple art arda iki kez Türkiye’deki ürünlerine zam yapmıştı. Apple, yeni iPhone ürünlerinin tanıtılması ve son dönemde dolar kurunda yaşanan kısmi gerilemenin ardından, bu hafta başında Türkiye’deki iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere tüm ürün ve akseuarlarında rotalama yüzde 10’luk indirime gitmişti.





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