Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!

15.08.2018 - 14:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile Apple yerine başka akıllı telefonlara yönelinmesi gerektiğini belitti. İşte piyasadaki en uygun diğer akıllı telefonlarla birlikte fiyatları ve özellikleri...

  • 1 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılara ABD’nin elektronik ürünlerine uygulanacak olan boykottan bahsetti ve “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Vestel Venüs var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz.” ifadelerini kullandı.

  • 2 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların artık doğrudan yapıldığını söyleyen Erdoğan, iPhone yerine alternatif ürünlere yönelinmesi gerektiğini belirtiyor. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek en iyi alternatif telefonlarla birlikte fiyatları ve özellikleri...

  • 3 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Samsung Galaxy Note 9

    Fiyatı: 6499 TL

  • 4 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Özellikleri:

    Ekran: 6.4 inç

    İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

    RAM: 8 GB

    Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP

    Batarya: 4000 mAh

  • 5 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Samsung Galaxy S9

    Fiyatı: 4849 TL

  • 6 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    6 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.8 inç

    İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

    RAM: 4 GB

    Kamera: 12 MP/8 MP

    Batarya: 3000 mAh

  • 7 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Samsung Galaxy S9+

    Fiyatı: 5399 TL

  • 8 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    8 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6.2 inç

    İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

    RAM: 6 GB

    Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP

    Batarya: 3500 mAh

  • 9 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
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    Huawei Mate 10 Lite

    Fiyatı: 2099  TL

  • 10 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    10 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.9 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 659

    RAM: 4 GB

    Kamera: 16 MP/13 MP

    Batarya: 3340 mAh

  • 11 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    11 | 62

    Huawei Mate 10 Pro

    Fiyatı: 4399 TL

  • 12 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    12 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 970

    RAM: 6 GB

    Kamera: 12 MP/20 MP/8 MP

     

    Batarya: 4000 mAh

     

  • 13 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    13 | 62

    Huawei p20 Pro

    Fiyatı: 4999 TL

  • 14 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    14 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6.1 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 970

    RAM: 6 GB

    Kamera: 40 MP/20 MP/24 MP

    Batarya: 4000 mAh

  • 15 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    15 | 62

    Huawei p20

    Fiyatı: 3999 TL

  • 16 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    16 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.8 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 970

    RAM: 4 GB

    Kamera: 12 MP/20 MP/24 MP

    Batarya: 3400 MP

  • 17 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    17 | 62

    Huawei p20 Lite

    Fiyatı: 2599 TL

  • 18 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    18 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.8 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 659

    RAM: 4 GB

    Kamera: 16 MP/2 MP/16 MP

    Batarya: 3000 mAh

  • 19 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    19 | 62

    Honor 7x

    Fiyatı: 1599 TL

  • 20 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    20 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.9 inç

    İşlemci: HiSilicon Kirin 659

    RAM: 3 GB

    Kamera: 16 MP/8 MP

    Batarya: 3340

  • 21 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    21 | 62

    Honor 10

    Fiyatı: 4028 TL

  • 22 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    22 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.8

    İşlemci: HiSilicon Kirin 970

    RAM: 4 GB

    Kamera: 16 MP/24 MP

    Batarya: 3400

  • 23 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    23 | 62

    LG G7 ThinQ

    Fiyatı: 4899 TL

  • 24 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    24 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6.1 inç

    İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

    RAM: 4 GB

    Kamera: 16 MP/16 MP/8 MP

    Batarya: 3000

  • 25 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    25 | 62

    LG G6

    Fiyatı: 3549 TL

  • 26 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    26 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.7 inç

    İşlemci: Snapdragon 821 MSM8996 Pro

    RAM: 4 GB

    Kamera: 13/13 MP/ 5 MP

    Batarya: 3300

  • 27 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    27 | 62

    Asus Zenfone 5z

    Fiyatı: 3499 TL

  • 28 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    28 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6.2           

    İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

    RAM: 8 GB

    Kamera: 12 MP/8 MP

    Batarya: 3300

  • 29 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    29 | 62

    Asus Zenfone 5

    Fiyatı: 2499 TL

  • 30 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    30 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6.2

    İşlemci: Snapdragon 636 SDM636

    RAM: 6 GB

    Kamera: 12 MP/8 MP

    Batarya: 3300

  • 31 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    31 | 62

    Nokia 8

    Fiyatı: 1978 TL

  • 32 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    32 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.3

    İşlemci: Snapdragon 835 MSM8998

    RAM: 4 GB

    Kamera: 13MP /13 MP

    Batarya: 3090

  • 33 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    33 | 62

    Htc Desire 728

    Fiyatı: 1309 TL

  • 34 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    34 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5

    İşlemci: MediaTek MT6753

    RAM: 2 GB

    Kamera: 13 MP/ 5 MP

    Batarya: 2800

  • 35 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    35 | 62

    Alcatel 5

    Fiyatı: 1599 TL

  • 36 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    36 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.7

    İşlemci: MediaTek MT6750

    RAM: 3 GB

    Kamera: 12 MP/13 MP

    Batarya: 3000

  • 37 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    37 | 62

    SONY XPERIA XA1 PLUS

     

    Fiyatı: 1599 TL

  • 38 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    38 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5

    İşlemci: MediaTek Helio P20 MT6757

    RAM: 3 GB

    Kamera: 23 MP/8MP

    Batarya: 3430

  • 39 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    39 | 62

    SONY Xperia XA1 Ultra

     Fiyatı: 1499 TL

  • 40 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    40 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6 inç

    İşlemci: MediaTek Helio P20 MT6757

    RAM: 4 GB

    Kamera: 23 MP/ 16 MP

    Batarya: 2700

  • 41 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    41 | 62

    XIAOMI MI MIX 2

    Fiyatı: 2999 TL

  • 42 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    42 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6 inç

    İşlemci: Snapdragon 835 MSM8998

    RAM: 6 GB

    Kamera: 12 MP/ 5 MP

    Batarya: 3400

  • 43 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    43 | 62

    Xiaomi Redmi Note 5

    Fiyatı: 1749 TL

  • 44 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    44 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 6 inç

    İşlemci: Snapdragon 625 8953

    RAM: 4 GB

    Kamera: 12 MP/5 MP

    Batarya: 4000

  • 45 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    45 | 62

    Vestel Venüs V4

    Fiyatı: 999 TL

  • 46 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    46 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5 inç

    İşlemci: Mediatek 6737

    RAM: 3 GB

    Kamera: 13 MP/5 MP

    Batarya: 5000

  • 47 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    47 | 62

    Vestel Venüs Z20

    Fiyatı: 2099 TL

  • 48 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    48 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5,65 inç

    İşlemci: 2,2 GHz Octa Core

    RAM: 4 GB

    Kamera: 16 MP/8 MP

    Batarya: 3400

  • 49 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    49 | 62

    General Mobile GM8

    Fiyatı: 1299 TL

  • 50 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    50 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.7

    İşlemci: Qualcomm

    RAM: 3 GB

    Kamera: 13 MP/ 13 MP

    Batarya: 3075

  • 51 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    51 | 62

    General Mobile GM8 GO

    Fiyatı: 799 TL

  • 52 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    52 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5 inç

    İşlemci: Mediatek MT6739

    RAM: 1 GB

    Kamera: 13 MP/5 MP

    Batarya: 3500

  • 53 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    53 | 62

    Casper Via M3

    Fiyatı: 1199 TL

  • 54 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    54 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5 inç

    İşlemci: 1,3 Ghz Quad Core

    RAM: 3 GB

    Kamera: 13 MP/8 MP

    Batarya: 3000

  • 55 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    55 | 62

    Preo P3

    Fiyatı: 397 TL

  • 56 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    56 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5 inç

    İşlemci: ARM Cortex-A53

    RAM: 2 GB

    Kamera: 8 MP/5 MP

    Batarya: 2300

  • 57 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    57 | 62

    Kaan A1

    Fiyatı: 599 TL

  • 58 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    58 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5 inç

    İşlemci : 1,3 GHz

    RAM: 2 GB

    Kamera: 13 MP

    Batarya: 2300

  • 59 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    59 | 62

    Reeder P12 Curve

    Fiyatı: 1499 TL

  • 60 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    60 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.5

    İşlemci: MT6750T

    RAM: 4 GB

    Kamera: 13 MP/8 MP

    Batarya: 4500

  • 61 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    61 | 62

    Piranha IQ Smart

    Fiyatı: 599 TL

  • 62 Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
    62 | 62

    Özellikleri:

    Ekran: 5.2 inç

    İşlemci: 1.3 GHz MTK6735

    RAM: 2 GB

    Kamera: 13 MP/ 5 MP

    Batarya: 2300

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