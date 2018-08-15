Apple dışında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile Apple yerine başka akıllı telefonlara yönelinmesi gerektiğini belitti. İşte piyasadaki en uygun diğer akıllı telefonlarla birlikte fiyatları ve özellikleri...