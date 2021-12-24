Türkiye’de son günlerde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı. Peki Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?
APPLE IPHONE FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Apple fiyatlarında indirim yaptı. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods gibi Apple cihazları yaklaşık yüzde 30 oranında indirime girdi.
İşte yeni Apple iPhone fiyatları şöyle:
iPHONE 13
iPhone 13 128 GB : 16.299 TL
iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL
iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 30.999 TL
İPHONE 12
iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL
iPhone 12 Mini 128 GB : 14.199 TL
iPhone 12 64 GB : 14.999 TL
iPhone 12 128 GB : 15.699 TL
İPHONE 11
iPhone 11 64 GB : 10.999 TL
iPhone 11 128 GB: 11.699
İPHONE SE
iPhone SE 64 GB : 7.799 TL
iPhone SE 128 GB : 8.499 TL
APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI
Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.
IPHONE FİYATLARINA NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ
Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.
|25 Kasım
|26 Kasım
|18 Aralık
|Dolar Kuru 11.9 TL
|Dolar Kuru 12.5 TL
|Dolar Kuru 16.5 TL
|Ürün
|Fiyatı (TL)
|Fiyatı (TL)
|Fiyatı (TL)
|Kasım Zammı
|Aralık Zammı
|iPhone 13 mini
|128 GB
|10999
|13999
|19999
|27,3%
|42,9%
|256 GB
|11999
|15199
|21999
|26,7%
|44,7%
|512 GB
|13999
|17599
|25999
|25,7%
|47,7%
|iPhone 13
|128 GB
|11999
|14999
|21499
|25,0%
|43,3%
|256 GB
|12999
|16199
|23499
|24,6%
|45,1%
|512 GB
|14999
|18599
|27499
|24,0%
|47,9%
|iPhone 13 Pro
|128 GB
|15999
|19999
|28999
|25,0%
|45,0%
|256 GB
|16999
|21199
|30999
|24,7%
|46,2%
|512 GB
|18999
|23599
|34999
|24,2%
|48,3%
|1 TB
|20999
|25999
|38999
|23,8%
|50,0%
|iPhone 13 Pro Max
|128 GB
|17999
|22999
|31999
|27,8%
|39,1%
|256 GB
|18999
|24199
|33999
|27,4%
|40,5%
|512 GB
|20999
|26599
|37999
|26,7%
|42,9%
|1 TB
|22999
|28999
|41999
|26,1%
|44,8%
|iPhone 12 mini
|64 GB
|9999
|12999
|17999
|30,0%
|38,5%
|128 GB
|10499
|13599
|18999
|29,5%
|39,7%
|256 GB
|11499
|14799
|20999
|28,7%
|41,9%
|iPhone 12
|64 GB
|10999
|13999
|19499
|27,3%
|39,3%
|128 GB
|11499
|14599
|20499
|27,0%
|40,4%
|256 GB
|12499
|15799
|22499
|26,4%
|42,4%
|iPhone 11
|64 GB
|7999
|10999
|13999
|37,5%
|27,3%
|128 GB
|8449
|11599
|14999
|37,3%
|29,3%
|iPhone SE
|64 GB
|5799
|7499
|10499
|29,3%
|40,0%
|128 GB
|6299
|8099
|11499
|28,6%
|42,0%
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