Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar?

Türkiye’de son günlerde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı. Peki Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

APPLE IPHONE FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Apple fiyatlarında indirim yaptı. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods gibi Apple cihazları yaklaşık yüzde 30 oranında indirime girdi.

İşte yeni Apple iPhone fiyatları şöyle:

iPHONE 13

iPhone 13 128 GB : 16.299 TL

iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL

iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 30.999 TL

İPHONE 12

iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL

iPhone 12 Mini 128 GB : 14.199 TL

iPhone 12 64 GB : 14.999 TL

iPhone 12 128 GB : 15.699 TL

İPHONE 11

iPhone 11 64 GB : 10.999 TL

iPhone 11 128 GB: 11.699

İPHONE SE

iPhone SE 64 GB : 7.799 TL

iPhone SE 128 GB : 8.499 TL

APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI

Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.

IPHONE FİYATLARINA NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ

Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.