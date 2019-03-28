Apple iPhone, İpad gibi cihazların uzun süre açık kalmaları veya aynı anda çok fazla uygulama çalıştırdıklarında zaman zaman donma, takılma veya yavaş açılma problemi yaşayabiliyor. Geliştiriciler RAM temizlemenin gerektiği zamanda yapıldığında çözüm olabileceğini söylüyor. İşte Apple iPhone marka telefonlarda RAM temizleme...

iPhone X'ten önce çıkan modellerde Ram temizleme:

İlk olarak cihazın güç tuşuna basılı tutup ''Kapatmak için kaydırın'' yazısı gelene kadar bekleyin. Sonrasında iptal veya kapatmak için kaydır seçeneklerine dokunmayın. Ana ekran tuşuna bir kaç saniye basın, cihazın ana ekranı dönecek ve işte bu kadar..

iPhone X'ten sonra çıkan modellerde RAM temizleme

iPhone X modeliyle ana ekran ''Home'' tuşu artık kullanılmıyor. iPhone X ve sonrası modellerde 'Assistive Touch'' özelliğini aktif etmelisiniz. Bu özelliği aktif etmek için iPhone > Ayarlar > Genel > Erişebilirlik > Assistive Touch

Assistive Touch'ı aktif ettikten sonra Uyut ve Ses Açma butonlarından birine aynı anda basılı tutun ve kapanma ekranı geldiğinde Assive Touch özelliğinden Ana Ekran tuşuna basılı tutun ve işlem tamam.





