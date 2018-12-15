Vefatının 745. yılında Mevlana Celaleddin Rumi’yi tanımak, tanıtmak ve anlamak üzere her sene düzenlenen Mevlana Haftası’nda bu yıl da Konya'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hz. Mevlâna'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) törenleri dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçilerin akın ettiği Konya’da devam ederken Instagram’da 10.8 milyon takipçisiyle en çok izlenen hesaplardan birine sahip olan Apple dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.
30 Eylül 1207’de doğan ve 17 Aralık 1273’de ölen Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi adına düzenlenen Mevlana Haftası’nda Apple, hayatını sevgi, barış ve hoşgörü felsefesine adamış Mevlana’nın ‘’Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’’ şiirinin her bir mısrasına ithaf edilen bir videoyu resmi Instagram hesabında yayınlandı.
Kısa sürede 500 bine yakın görüntülenme sayısına ulaşıp, 10 bine yakın yorum alan paylaşımda, şiirdeki şu bölüme de yer verildi:
“Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”
Mevlana ile özdeşleşen tasavvufî bir tören olan Mevlevî Sema Töreninden sahnelere yer verilen Apple’ın Instagram hesabındaki Hikayelerde Semazen İshak Ürün’ün semasından çeşitli kareler ve videolar görüntü yönetmeni Firar Güney Kayran tarafından iPhone’la çekilerek paylaşılmış.
APP STORE'DA DA ÖNE ÇIKANLAR ARASINDA
Mevlana Haftası dolayısıyla Mercan Dede ve Kudsi Ergüner gibi başarılı isimlerden Rumi’nin mirasını kucaklayan parçalara “Mevlana’nın Hatırasına” Apple Music üzerinden ulaşmak mümkün. App Store’da öne çıkan uygulamalar arasına giren “365 Gün Mevlana” ile her yeni günde Mevlana’ya ait farklı bir söze ulaşmak mümkün.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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