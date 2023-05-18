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Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları

Apple Türkiye ürünlerine yaklaşık olarak yüzde 10 oranında zam yaptı. Apple zammının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin TL'nin üzerini görürken en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63 bin TL'yi geçti. İşte 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları...

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  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Apple Türkiye, 2023 yılı Ocak ayında iPhone 14 serisine zam yapmıştı. Apple Ocak zammının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'ye yükselmişti. Apple'ın internert sitesi üzerinden iPhone ve diğer ürünlere yüzde 10 civarında fiyat güncellemesi yapıldığı gözlemleniyor. Apple zammının ardından 32 bin 999 TL olan iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'ye yükseldi. İşte 2023 Apple zammı ile yeni iPhone fiyatları...
  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    APPLE'DEN YENİ ZAM!

    Son olarak Ocak 2023'te yapılan zammın ardından Apple başta iPhone olmak üzere diğer ürünlerine de zam yaptı. Apple'ın internet sitesi üzerinden fiyatların yüzde 10 oranında güncellendiği gözlemlendl.
  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK IPHONE 14 FİYATI 35 BİN 999 TL OLDU!

    Ocak ayında yapılan Apple zammının ardından 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıkmıştı. Son Apple zammı ile en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL'ye yükseldi.
  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ZAMLI IPHONE 14 FİYATLARI

    iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.

    iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı.

    iPhone 14 Plus 512 GB modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.
  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Phone 14 Pro 128 GB fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. i

    Phone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'YE

    512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye

    iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.
  • Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ZAMLI IPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

    iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye,

    iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye,

    iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye

     

    iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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