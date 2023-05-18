Apple Türkiye, 2023 yılı Ocak ayında iPhone 14 serisine zam yapmıştı. Apple Ocak zammının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'ye yükselmişti. Apple'ın internert sitesi üzerinden iPhone ve diğer ürünlere yüzde 10 civarında fiyat güncellemesi yapıldığı gözlemleniyor. Apple zammının ardından 32 bin 999 TL olan iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'ye yükseldi. İşte 2023 Apple zammı ile yeni iPhone fiyatları...