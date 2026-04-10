Ara Güler Müzesi’nde yeni sergi: CANNES!

Ara Güler Müzesi, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerinden biri olan Ara Güler’in Cannes Film Festivali’nde farklı yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan CANNES! başlıklı yeni sergisini 22 Nisan’da sanatseverlerle buluşturuyor. Ara Güler arşivinden ilk kez gün ışığına çıkan fotoğrafların yer aldığı sergi, sinemanın en parlak ve yenilikçi yıllarına odaklanıyor.

1950’li yılların sonu ve 1960’lı yıllar, sinema tarihi için olduğu kadar Cannes Film Festivali açısından da belirleyici bir dönemi temsil ediyor. Cannes, bu yıllarda filmler kadar sinemacıların, oyuncuların ve onların etrafında oluşan kültürel atmosferin de merkezinde yer alıyor. Fransız Rivierası’nın ünlü sahil şeridi La Croisette boyunca uzanan plajlar, oteller ve kalabalıklar dönemin ışıltısını ve festivalin cazibesini besleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Sergiye adım atan ziyaretçileri karşılayan fotoğraflar da bu atmosferi yansıtıyor. Kırmızı halının pırıltısı kadar, festivalin gündelik akışı ve sürpriz karşılaşmalar da görünür hale geliyor.

CANNES! sergisinde Brigitte Bardot, Sophia Loren, Monaco Prensesi Grace Kelly, Federico Fellini, Orson Welles, Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni, Kim Novak ve François Truffaut gibi dönemin pek çok ikonik sinema figürünün Ara Güler tarafından çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Sergiyi oluşturan kareler, yalnızca tanınmış isimleri değil, sinemanın büyüsünü ve bir dönemin ruhunu bugüne taşıyor. Ara Güler, Cannes’ı yalnızca yıldızların sahnedeki ya da kırmızı halıdaki anlarıyla değil, festivalin arka planındaki gündelik sahnelerle birlikte anlatıyor. Şöhreti Cannes’da yakalamaya çalışanları, foto muhabirlerini, hayran kitlelerini bazen bir arada bazen de bir yıldız ile aynı karede buluşturuyor. Böylece izleyiciye festivalin gerçek ritmini ve atmosferini hissettiriyor.

Sergi, üç ana anlatı etrafında kurgulanıyor. Sahne bölümünde Cannes, La Croisette boyunca uzanan plajları, otelleri ve kalabalığıyla bir film seti gibi ele alınıyor. Gündelik hayat ile sinema dünyası arasındaki geçişler, Ara Güler’in karelerinde görünür hale geliyor. Festival bölümünde film gösterimleri, basın toplantıları ve ödül törenleri merkeze alınıyor. İzleyenler ve izlenenler arasındaki ilişki bu bölümün odağını oluşturuyor. Kutlama bölümünde ise festivalin renkli gece hayatı sahil boyunca yapılan partiler, davet ve kutlamalar ile ortaya çıkıyor.

Festivalin Görsel Hafızası

Ara Güler, Cannes Film Festivali’ne ilk kez 1957 yılında gidiyor. İzleyen yıllarda festival zamanlarında Cannes’ı düzenli olarak ziyaret ediyor ve yaptığı foto-röportajlar Yeni İstanbul gazetesi ile Hayat Mecmuası’nda yayımlanıyor. Cannes, kendisi için sadece bir görev değil, sinemacılar ile kurduğu ilişkiler ve yaptığı sohbetler ile sinemaya duyduğu ilgi ve sevgiyi derinleştirdiği bir buluşma noktası haline geliyor.

Sergide yer alan fotoğraf seçkisine, o dönemde yayımlanmış gazetelere ait kupürler, kontakt baskılar; Ara Güler’e ait basın kartları ve festivale ait çeşitli efemera eşlik ediyor. Bu seçki, Cannes Film Festivali’nin altın çağını yansıttığı kadar Ara Güler’in foto muhabirlik pratiğini de yakından izleme imkânı sunuyor. Bu seçkinin gün yüzüne çıkmasını, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin uzun yıllara yayılan titiz tasnif, koruma ve araştırma çalışmaları mümkün kılıyor.

Kültür ve sanat alanında uzun soluklu pek çok sosyal sorumluluk platformu ve projesine destek veren Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile yaptığı iş birliği sonucunda 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin CANNES! sergisi, 22 Nisan-11 Ekim 2026 tarihleri arasında, pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde bomontiada’da ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücretsizdir.