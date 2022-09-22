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Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek?

Eylül ayı ile birlikte eğitim öğretim yılı başladı. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılış tarihi ile birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. Peki, ara tatil ya da diğer adıyla 15 tatil ne zaman? İşte haberimizin detayları...

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  • Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek?

    Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bu yılın ilk tatilini araştırmaya başladı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yaptı. Peki bu yıl ara tatil ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

     
  • Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek?

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
  • Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek?

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

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