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        Haberler Gündem ARA TATİL ne zaman? 2024 MEB takvimi ile Nisan 2. ara tatil tarihleri! Ara tatil kalktı mı?

        MEB duyurdu: 2024 Nisan ayı 2. ara tatil ne zaman? Ara tatil kalktı mı?

        Ara tatil tarihleri, 2023-2024 MEB takvimi ile beraber belli oldu. İkinci dönemin ilk ders zili 5 Şubat'ta çaldı. Okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve veliler Nisan ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte, MEB takvimi ile okullarda nisan ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:12
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        Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle Nisan ayındaki ikinci ara tatil tarihi araştırması sıklaştı. Bu sene ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "Ara tatil kalktı mı?" sorusunu akılları getirdi. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi ile Nisan ara tatil tarihi...

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        NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatil nisan ayında başlayacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.

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        ARA TATİL KALKIYOR MU?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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