ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Ancak bu yıl Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Ramazan bayramında okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.