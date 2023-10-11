Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.

Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor.

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OPEL

Astra'da versiyona göre değişen kredi kampanyaları yer alıyor. Astra'da sunulan kampanyalar, 200 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen tutarlardaki finansman seçenekleri için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi ile birlikte sunuluyor.

Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullancılara sunuluyor.

Mokka da , GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Grandland ise, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan indirimler ile kampanyada yer alıyor.

Opel’in hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor