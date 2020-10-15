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Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Ülkemizde özellikle Orta Anadolu'da yöresel bir lezzet olan arabaşı çorbasının tarifi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki arabaşı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Arabaşı çorbasının tarifi nasıldır?

Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Mutfak kültürümüzde yöresel bir çorba olan Arabaşı birçok yörede benzer isimle anılsa da farklı pişirilen yemeklerden biri. Bu lezzetli yöresel tariflerin, kültür mirasımız için unutturulmaması gerekir. Gelin bu özel Arabaşı çorbasını, hep beraber yapalım.

Kaç Kişilik: 2-4

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Arabaşı Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

Çorbası İçin;

Tavuğun herhangi bir parçası

Salça

Pul biber

Tereyağı

2 kaşık un

Hamuru İçin;

1 litre su

20-25 yemek kaşığı un

Tuz

Arabaşı Çorbası Yapılışı:

Önce hamurumuzu yapalım.

Yapıldıktan sonra 3-4 saat beklemesi gerekir.

1 litre suyu kaynamaya bırakalım.

Unu, ılık suyla karıştıralım.

Kaynayan suya sürekli karıştırarak, azar azar unu ilave edelim.

Kıvamını ayarlarken, karıştırdığımız kaşığın zor çevriliyor olması lazım.

Devamlı karıştırarak kaynatın.

Tepsiyi ıslatın.

Hamurunuzu tepsiye yayın.

Soğuk bir zeminde, 3-4 saat bekletin.

Çorba tarifinde, önce tavuğu haşlıyoruz.

Tavuğu haşlarken suyunu fazla koyun ki, çorba için yeterli miktarda olsun.

Haşladığımız tavuk etlerini didikleyelim.

Ayrı bir tencerede, tereyağı ile unu kavuralım.

Unun kokusu çıktıktan sonra salçayı ve pul biberi ekleyerek, karıştıralım.

Daha sonra tavuk suyumuzu yavaş yavaş ekleyelim.

Devamlı karıştırıyoruz ki topaklanmasın.

Eğer topaklanırsa tavuk etini eklemeden önce blenderden geçirebilirsiniz.

Çorbamız kaynadıktan sonra didiklediğimiz tavuk etlerini ekleyelim.

Ardından pişmeye bırakalım.

Biraz kaynayıp, kıvam bulduktan sonra ocağımızı kapatalım.

Hamuruyla birlikte tüketelim.

Hamuru dilimler halinde keselim.

Yemek kaşığımıza, bir hamurdan bir çorbadan alarak tüketelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanın koyu kıvamlı olması için, 2 yemek kaşığı kaşık un yeterlidir.

Siz eğer daha az kıvamlı olsun diyorsanız, un miktarını biraz azaltabilirsiniz.

Günlük ve taze tavuk satın almaya çalışın.

Haşladığınız tavuğun suyu ne kadar lezzetli olursa, çorbanız da o kadar lezzetli olacaktır.

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