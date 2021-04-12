Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2021 yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak-Mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Özellikle ilk çeyrekte ticari faaliyetlerin artışına paralel olarak hafif ticari araçlar ve kamyonların üretiminde geçen yıla oranla artış görüldü.

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 26 seviyesinde artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 46, hafif ticari araçlarda ise yüzde 25 oranında artış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet oldu.

Otomotiv sanayisinin ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, sanayinin mevcut durumunun dünyada iyi bir noktada olduğunun altını çizdi.

Yenigün, "Mevcut konumumuzu değerli buluyorum. Ticari araçlarda özellikle, Avrupa’nın 2’ncisi olmak kolay bir şey değil. Otomotiv genelinde 4’üncü olmak da kolay bir şey değil Avrupa’da. Dünya devlerinin içinde, yine ticari araçlarda, ilk 10’un içinde olmak gerçekten önemli bir şey. Bundan gurur duymamız lazım" dedi.

Yenigün, otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranlarının arttığına işaret ederek, söz konusu oranın iç pazarın 1 milyon adetleri gördüğü 2015-2017 dönemindeki seviyeye doğru yükseldiğini kaydetti.

'KONTEYNER BULAMIYORUZ'

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerin tedarik zincirinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine de değinen Yenigün, "Dünyada lojistik sektörü her ne kadar gelişmiş olsa da yaşanan olaylar, depremler, yangınlar, soğuk hava dalgası, çok güvendiğimiz kanalların tıkanması vs. gibi nedenlerle doğrudan ve dolaylı olarak tedarik sanayi ve tedarik zincirinin esasında mümkün olduğunca kendi bölgemizde, kendi ülkemizde, kendi fabrikalarımızın yanında konumlandırılmasını istiyoruz. Ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

OSD'nin gündeminde pandemi süreci ve tedarik zinciri yönetimi gibi konuların olduğunu kaydeden Yenigün, "Tedarik sanayiinde ve tedarik sisteminde çok ciddi problemler var. Konteyner bulamıyoruz. Dünyada bu sıkıntı Türkiye ile alakalı bir şey değil. Dolaşım sekteye uğradığı için konteynerde sıkıntı var. Hammadde fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Bazen, “Araç fiyatları niye arttı?” gibi sorular geliyor. Bunun en önemli nedeni hammadde fiyat artışı. Örneğin 700-750 dolarlık saclarda, 400-450 dolarlık artışlar olmaya başlıyor. Ortalama rakam yüzde 80. Plastik hammaddesinde yüzde 100’lük artışlar var. Çok ciddi bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Başka hiçbir değişiklik olmazsa, araçların fiyatlarının en azından enflasyon oranında artacağını öngörmemiz lazım" dedi.

'2022 TOPARLANMA YILI OLACAK'

Yenigün, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hakkında da açıklamalarda bulunarak, "OSD olarak TOGG’u destekliyoruz. Bu konuda kendileriyle gerek şirketler olarak, gerek OSD olarak bağlantılarımız da var. 2022 yılının sonunda üretime başlayacak olan bu projeye gerek doğrudan, gerekse insan yetiştirerek, teknoloji geliştirerek katkı sağlıyoruz" dedi.

Yenigün, önümüzdeki döneme ilişkin olarak da, "Geçtiğimiz dönemde Brexit, önümüzde hep bir korku olarak duruyordu ama çok başarılı bir şekilde ve kısa bir sürede sonuçlandı. Önümüzdeki dönem için endişe verici bir durumun olmadığını söyleyebilirim. 2021 öngörülerimize genel olarak bakarsak, küresel üretimde 2020’nin o küçülmesinin ardından 2023 yılına kadar dünyadaki toplamın esasında geriye döneceği ve hatta daha da iyi bir noktaya geleceği konuşuluyor. Yani 2022’de hem dünya hem Avrupa için bir toparlanma olacaktır. OSD üyeleri olarak, “Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama”, “Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için öngörülebilen, büyüyen iç pazar”, “İhracatın geliştirilmesi”, “Değişen otomotiv eko-sisteminde rekabetçiliğimizin korunması” ve “Yatırımların devam etmesi” konularının halen takip edilmesi gerektiğinin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.