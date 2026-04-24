Araç ikiye bölündü, sürücü kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre; Taşköprü istikametinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Altunlu idaresindeki Fiat-Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Altunlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altunlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yolda trafik tali yoldan sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

